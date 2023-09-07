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雲林登革熱累積319人 已9鄉鎮淪陷11鄉鎮「挫咧等」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣今天新增2例本土登革熱確診個案，全縣累計319例分布在斗六、林內、莿桐、古坑、斗南、大埤、虎尾、西螺、台西等9鄉鎮市，縣府及地方防疫人員仍嚴陣以待持續環境清消，降低疫情擴散機會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今天新增2例本土登革熱確診個案，全縣累計319例分布在斗六、林內、莿桐、古坑、斗南、大埤、虎尾、西螺、台西等9鄉鎮市，縣府及地方防疫人員仍嚴陣以待持續環境清消，降低疫情擴散機會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣今天新增2例本土登革熱確診個案，全縣累計319例分布在斗六、林內、莿桐、古坑、斗南、大埤、虎尾、西螺、台西等9鄉鎮市，目前雖未擴及至其他11鄉鎮，縣府及地方防疫人員仍嚴陣以待，包括持續環境清消、監測病媒蚊密度等，希望降低疫情擴散風險。

雲林縣近期天氣不穩定，時而豔陽高照，時而下豪雨，增加登革熱化學防治難度，目前疫情熱區古坑鄉已達263例，斗六市45例，斗南鎮4例，林內鄉2例，台西、虎尾、莿桐、大埤、西螺等鄉鎮各有1例，尚未擴及到二崙、崙背、東勢、土庫、北港、元長、水林、口湖、四湖、麥寮、褒忠等鄉鎮。

縣府衛生局表示，確診個案的居住地、工作地等活動範圍，第一時間均已進行戶內外化學防治作業，並動員清除孳生源及病媒蚊密度調查，另也監視附近住戶健康狀況，與診所發燒症狀就醫民眾追蹤、關懷等防疫措施。

近期縣內部分地區仍有降雨趨勢，下雨過後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊孳生源，「只要有0.5公分積水」就會成為病媒蚊孑孓溫床；縣府環保局提醒，雨後應盡快巡視戶內外的桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布凹陷處、廢棄輪胎等是否有積水情形，且務必即刻清除，未來仍會使用的容器可暫時倒置或加蓋，以防有機會孳生孑孓。

為對抗登革熱，縣府嚴加落實防疫措施，包括加強各場域登革熱防治稽查，若查獲陽性孳生源，稽查人員將逕行舉發，疫情熱區古坑鄉荷苞村處6000元罰鍰，其他地區則處3000元罰緩，呼籲民眾務必配合，以免受罰。

登革熱 病媒蚊 疫情 雲林

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