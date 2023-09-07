南市本土登革熱累計4703例 艱困時刻退休人員挺身防疫

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診319例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4703，登革熱疫情嚴峻，台南市衛生局緊急號召衛生局所退休同仁回娘家，與台灣公共衛生促進協會會員共同組成「台南市登革熱衛教宣導團」，今日正式成軍，加入南市登革熱防疫行列。

今日319例分布狀況為永康區67例，安南區64例，東區62例，南區38例，北區33例，中西區17例，關廟區13例，安平區10例，仁德區5例，佳里區3例，歸仁區及新市區2例，安定區、新營區及西港區各1例，年齡介於4歲至90歲，303例是由診所或醫院通報確診，16例由防治中心擴大採檢發現。

台南市衛生局表示，南市登革熱疫情嚴峻，衛生局所全體人員戮力投入防疫工作，每天白天支援登革熱化學防治工作，晚上仍要加班辦理其他公共衛生業務，人力捉襟見肘。有鑑於此急召退休人士與第一線衛生局所同仁並肩作戰，協助執行衛教宣導相關業務。

衛生局長蘇世斌到場為宣導團成員鼓勵打氣，感謝這群當仁不讓的勇者，在這個艱困的時刻願意再度挺身而出，為防疫奉獻心力。

蘇世斌表示，自疫情發生以來，局所同仁每日兢兢業業、挑燈夜戰，全力投入防疫工作，為了將防疫工作做到做好，需要很多經驗豐富的防疫人員共同推動，台南市登革熱衛教宣導團的支援就如同雪中送炭一般，特別是其中許多成員皆是衛生機關退休人士，非常熟悉衛生行政體系運作方式，對於衛教宣導也有豐富的累積經驗，相信他們的加入會成為衛生局所的一大助力，提升南市防疫量能，也更有信心打贏這場艱難的戰役。

公共衛生促進協會理事長黃淑貞表示，會員都非常主動與積極參與宣講團，共同對抗登革病毒，將深入社區家戶向民眾宣導，期待能提升民眾警覺性，主動清除孳生源及做好防蚊措施，避免成為感染源才能成功遏阻疫情。