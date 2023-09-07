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台南登革熱嚴峻 衛生局號召退休人員投入防疫

中央社／ 台南7日電

台南登革熱疫情嚴峻，今天新增319例，全市累計4703例，市府衛生局緊急號召退休人員回娘家，和台灣公共衛生促進協會會員共組衛教宣導團，投入防疫行列。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增319例本土性登革熱，其中永康區67例，安南區64例，東區62例，南區38例，北區33例，中西區17例，關廟區13例，安平區10例，仁德區5例，佳里區3例，歸仁區及新市區各2例，安定區、新營區及西港區各1例，年齡介於4歲至90歲，303例由診所或醫院通報，16例擴大採檢發現。

面對疫情嚴峻，衛生局緊急號召退休人員回娘家，和台灣公共衛生促進協會會員共同組成「台南市登革熱衛教宣導團」，今天成軍投入防疫行列，協助執行衛教宣導相關業務。

衛生局上週在東區共調查928戶，其中陽性戶6戶查獲6個陽性容器，開立4張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計4703例，分布於東區、北區、南區、中西區、永康、仁德、安南、歸仁、善化、新化、關廟、安平、新營、柳營、楠西、左鎮、七股、將軍、西港、麻豆、佳里、南化、玉井、安定、新市、鹽水、六甲、官田、大內、學甲、龍崎及下營共32個行政區。

衛生局 台南 登革熱

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