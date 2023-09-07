88歲「寒梅」阿嬤送暖超過半世紀 受贈單親媽曝辛酸血淚

寒梅基金會今天到雲林頒贈慰問金給雲嘉南地區單親媽媽，現場故事分享令人動容。嘉義縣民張美惠10多年在雲林草嶺發生重大車禍，當時丈夫當場身亡，她在治療期間家人不敢告知死訊，直到出殯前才見上最後一面，她憂心孩子沒爸爸，未料兒女們回應「我們還有媽媽」相互陪伴走過傷痛。

來自台南新營的寒梅基金會董事長陳楊麗蓉高齡88歲，62年前遭逢丈夫病逝，獨力挑起生活重擔照顧2名女兒，並苦心經營丈夫留下的屋瓦銷售事業，即使經濟有所改善，一家3口仍省吃儉用，多年下來累積千萬存款；1972年，她在丈夫忌日、農曆7月23日許願助人，從台南開始起步，超過半世紀累積幫助雲嘉南地區共588名同樣遭遇喪夫之痛的單媽。

「不能餓到單親媽媽」是陳楊麗蓉每年發贈每人3萬5000元慰問金的初衷，財源來自各界善心捐款，不足額時她則拿出自己養老金補貼；節儉的她數十年如一日，喝1瓶10元的飲料，甚至吹冷氣都覺得奢侈，滿心助人的精神令人感佩。

張美惠今天從嘉義至雲林受贈，親如生母的婆婆也陪同出席，她說，自己從沒領過獎，陳楊麗蓉頒贈給單媽的不只是救命錢，更是一股接住她們的力量；回想車禍無情奪走丈夫性命，不免悲從中來，但一想到公婆的妥貼照顧，孩子們甚至說「媽媽，謝謝您沒有離開我們」等語，讓她感覺「真切相伴才是永恆」。

另一名受贈者李雅祺，丈夫5年前病逝，因在醫院工作見過太多實例，她認為沒有時間等傷痛撫平，加上自己也是單親的孩子，選擇把握當下，靠充實自己改寫人生，她也告訴3名子女「沒有傘的孩子，必須努力奔跑」，不僅自己先後取得病歷資訊管理、照服員、乙級芳療師等證照，今年更拿到碩士學位，孩子們也都很爭氣，朝自己的理想走去。