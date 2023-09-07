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嘉義咖啡品質獲日方肯定 簽署貿易合作備忘錄

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉縣6日在日本沖繩舉辦咖啡分享會，向日本民眾介紹來自阿里山高山咖啡，品質獲日方肯定，沖繩咖啡協會及嘉義縣咖啡產業發展協會共同簽署貿易合作備忘錄，將協助嘉義咖啡外銷日本。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，縣長翁章梁6日與嘉義縣9家咖啡莊園前往沖繩那霸首里城希爾頓逸林酒店，舉辦「五星縣長X五星咖啡莊園沖繩分享會」。

縣府表示，現場超過百名日本咖啡師、採購商與喜好精品咖啡的愛好者，體驗來自台灣嘉義的風味，整體咖啡品質深獲日本肯定。翁章梁說，一般社團法人沖繩咖啡協會因此與嘉義縣咖啡產業發展協會共同簽署貿易合作備忘錄，協助拓展嘉義咖啡銷日通路。

翁章梁指出，放眼世界咖啡產地，嘉義縣坐擁獨一無二條件，位於北回歸線經過的黃金生產軸帶，咖啡種植在阿里山山脈上，日夜溫差變化大的自然環境，果實生長速度較緩慢，產出的咖啡果實厚實、鎖住最美好精華。

翁章梁提到，這趟沖繩行也帶了其他特產，包括最近在日本放送協會（NHK）晨間連續劇「爛漫」中提到的「愛玉子」，這次帶到琉貿百貨展出，若銷售狀況好，期待明年10月沖繩舉辦那霸大拔河祭時，有機會拓展銷售。

翁章梁出訪沖繩縣期間，特別拜會沖繩縣副知事照屋義實，介紹嘉義縣的農產及阿里山觀光，他也歡迎沖繩縣訪問團到嘉義參訪，深化兩地公私部門情感，讓台日關係更加緊密。

咖啡 嘉義 沖繩 翁章梁

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