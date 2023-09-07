受助兒提前過中秋 台南家扶獲贈麻豆文旦5千斤
台南市議員陳昆和今天捐贈南台南家扶中心5000斤麻豆文旦，後續還要加碼贊助。南台南家扶主任委員黃全永「感謝這份善心，將帶給中心扶助的孩童一股暖流，感受到社會的關愛」。
南台南家扶中心不是陳昆和的選區，不過主委是陳昆和的小學同學，陳昆和長年擔任家扶中心「扶幼委員」，中秋將至見今年麻豆文旦豐收，主動表示將以一己之力拋磚引玉，捐贈2000斤文旦。
南台南家扶中心今天舉辦捐贈儀式邀請陳昆和參加、黃全永代表受贈。陳昆和表示，本來想說也沒捐很多，家扶中心還邀請他到場。才得知扶助對象眾多，「可能每個小朋友只能分到兩粒文旦」，決定加贈3000斤。
南台南家扶協助經濟弱勢家庭近900戶、1400名孩子，主要是針對家庭遭遇變故，經濟發生困難的兒少及其家庭，提供經濟、健康、醫療、社會教育與心理輔導等扶助。
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