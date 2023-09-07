好慘！ 浪犬肆虐咬死200隻鵝、十數頭豬 嘉義畜牧業者損失數十萬

嘉義縣布袋鎮是流浪狗聚集熱區，近日頻傳流浪狗攻擊畜牧場，闖進豬舍、養鵝場咬死豬鵝，畜牧業者損失數十萬元，誘捕及預防都沒用，趕狗還差點被咬。立委蔡易餘呼籲，農業部應正視具攻擊力流浪狗問題，補助地方精準捕捉的人力及設備。

張姓豬農說，放置誘捕籠、飼料都沒抓到流浪狗，流浪狗接連多天咬破帆布、鑽地道，深夜闖入共咬死11隻成豬，倖存的90多隻成豬也掛彩，臀部、大腿被咬到血肉模糊，嚴重撕裂傷還開始潰爛，造成部分豬隻行動不便，起碼損失逾20萬元以上。

張姓鵝農說，如果流浪狗只是為了溫飽咬死2隻就算了，但流浪狗卻為了「好玩」，闖入後就開始大屠殺，曾被闖入3次，每次都咬死約200隻鵝，損失超過30萬元，流浪狗怎麼驅趕都沒用，還是會趁深夜溜進去，防不勝防，甚至為了要趕狗，他還差點被咬。