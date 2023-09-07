2023阿里山部落鄒年慶啟動 九大部落特色文化接續登場

嘉義縣大阿里山區九大鄒族部落聯合舉辦9月底至12月的「2023阿里山部落鄒年慶」系列活動，今天在阿管處觸口遊客中心宣布啟動，適逢達娜伊谷自然生態公園成立30周年，阿管處結合山美鯝魚節首度擴大慶祝，10月21日在達娜伊谷展演場力邀金鐘金曲得主沈文程，及五月天師妹歌姬家家等人開唱，展現來自阿里山最嘹亮的歌聲。

阿里山管理處長洪維新表示，今年與鄒族9大部落一同推出的2023阿里山部落鄒年慶，山美寶島鯝魚節率先登場，接下來達邦愛玉季、生命豆季、來吉感恩祭、新美苦茶油節、茶山hufu涼亭節及逐鹿分享節、樂野產業節將於9月底至12月間陸續登場。

阿里山管理處表示，與阿里山九大部落聯合辦理阿里山部落鄒年慶，在尊重部落在地生活與鄒族文化前提下，結合各部落推展年度主題活動，「muni音樂季」樂舞交流將於9月24日在逐鹿文創園區歌舞展演場登場。

今年更力邀金鐘金曲得主沈文程、金曲實力派創作男聲桑布伊、阿美族原民創作才女舞思愛、五月天師妹歌姬家家，齊心10月21日在山美達娜伊谷展演場開唱，帶領遊客一同享受來自阿里山最嘹亮的歌聲。

縣府民政處長楊健人表示，阿里山鄒族九大部落結合阿里山的自然生態資源，讓阿里山部落鄒年慶備受全國矚目。阿里山鄉長高瑞芳說，部落鄒年慶結合在地產業和文化，下半年是上山旅遊好時機。