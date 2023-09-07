秋節送禮南市推在地農特產 「南得極品」這些好物最夯

中秋節將至，還在煩惱該送什麼禮品表心意嗎？南市府農業局特別精選優質農產品，推出「南得極品」系列提供選購，網路訂購直接宅配到家，相當方便，其中南市區漁會從市面熱銷的肉鬆餅得到靈感，內餡以虱目魚鬆代替，做出好吃不膩的魚酥餅，還有剛拿下產銷履歷達人的國基漁場推出，內含虱目魚肚、魚丸、魚嶺、虱目魚香腸、白蝦等的中秋思慕禮盒，詢問度及人氣都破表，有在地特色又健康美味，民眾可以參考選購。

南市農業局長李建裕表示，9月是文旦產季，南市府推廣國內外文旦推廣拓銷活動，還有多場次展售活動，也因應民眾送禮想要別出新裁，買在地特色、買健康美味，這次特別製作中秋好禮電子DM，向消費者推薦台南好味道。

這次推出的好物包括南市區漁會的幸福正成功魚酥餅，有兩種外包裝可以挑選，加上古早味的

西瓜綿虱目魚、鱸魚湯禮盒，以及分別拿下產銷履歷達人、漁業署海宴水產精品獎的國基漁場、一夫水產，也都推出水產組合，還有南縣區漁會的魚鬆脯禮盒、大自然綜合農場的滴雞精和生鮮全雞、在地小農農芒的芭樂、樂咖田庄農場的酪梨、以及東山山頂壯圓柴焙龍眼乾禮盒、桂圓仙草銀耳露禮盒等，琳瑯滿目。