男當醫師女當護士才合適？華醫大請來當事人說刻板印象
中華醫事科大、台南市家庭教育中心後天9日上午10點到12點在台南市立文化中心，邀請成大醫院護理部專科護理師陳立耀談「營造性別友善醫療身心更健康」，開放自由參加。中華醫大規畫舉辦「身心健康一起GO！」系列講座，前10名入場者贈送「早鳥禮物」。
中華醫大表示，男性適合當醫師？女性適合當護護理師？這是傳統對職場的性別刻板印象，但是在專業才是王道、才是本事的現代社會，許多職業的性別藩籬已打破。無論任何工作，專業知能和技術就能贏得肯定。
陳立耀表示，將在講座中分享他從選擇就讀護理系到畢業取得護理師、專科護理師的救人歷程。也將以臨床救護工作案例，帶大家了解國內醫療圈對推動性別友善醫療環境的實施現況，以及全民該有的性別友善醫療認識。
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