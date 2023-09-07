台南龍崎牛埔惡地自然景觀 地方要求廢工業區改設保留區

台南市龍崎地方父老爭取廢止龍崎牛埔地區工業區劃設，列為「自然保留區、設置地質公園」，原有退輔會炸藥工廠列為歷史景點、開放參觀。台南市議會邀請市政府相關單位昨天會勘後，今天公布與會各單位商討4點結論：

1，市府提出龍崎工廠具體開放時程表，並優先開放龍崎工廠大門到戰備池的路段；另因安全考量，建請市府可用民眾申請「團進團出」方式或與當地團體合作，簡化民眾進入龍崎工廠流程。

2，市府爭取國產署及退輔會協調接管牛埔惡地自然保留區及地質公園等區域土地，使活化龍崎地景等事宜得以事權統一。

3，請市府盤點龍崎工廠內廠房是否為歷史建物，評估是否保留或拆除，若為完整可用，建議後續可作為區內活動展覽或教育空間。

4、建請中央廢止龍崎當地工業區劃設，廢止後儘快將該區依《國土計畫法》劃為國保一或國保二等區分。

台南市議會財經委員會針對市政府「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園現況與國土功能分區檢討」專案報告結論，邀集相關單位現場會勘。