不聽直銷了！台南花甲健身團出動 獨居阿嬤樂練肌力

台南市政府社會局南區社會福利服務中心結合鹽埕里辦公處及白雪社區發展協會，辦理10場次「花甲健身團體-樂齡超肌力越動越有力」系列活動，有150人次參與。邀請專業體適能講師透過簡單易學的有氧課程及運用隨處可見的椅子進行訓練，讓長者回家也能持續練習維持基礎肌力。

獨居的阿琴阿嬤，原本僅願意參加直銷聽課，對社區活動興致缺缺，社工極力邀約阿嬤出門運動，上課時她的臉上充滿了開心的表情，並期待著每次活動的來臨；年紀最長者的82歲小玉阿嬤，雖然不喜歡運動，但在家人陪伴鼓勵下報名，在幾次活動後漸漸能跟上課程進度，並交到新朋友。

社會局長盧禹璁指出，活動除了講授肌力訓練，也進行社會福利宣導，讓長者、照顧者及社區志工即時掌握最新訊息。社福中心是社區中的「好厝邊」，為實踐強化社會安全網，社會局結合社區照顧關懷據點，辦理各項福利服務活動，提供社區在地初級預防性關懷服務，也透過提供福利諮詢、資源連結等福利服務，提供近便性的服務。

社會局表示，台南市老年人口已逾34萬人，佔全市人口18.4％，隨著年齡增加、身體活動量減少可能導致肌肉流失影響步態及平衡，進而容易跌倒受傷，體能健康不僅有助於長者的生理健康，也有助於心理和社交健康產生積極影響。黃市長說透過社會局辦理適合社區長者參與的活動，鼓勵更多長者走出家門參與社會活動，落實社安網的精神，讓長者身心更健康。