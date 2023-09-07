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今年蛋黃酥變貴 雲林糕餅公會豪邁送620盒 捐血500CC送2盒

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府替代役張祐愷固定捐血500C.C.，今天巧遇糕餅公會辦的愛心捐血也挽袖響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府替代役張祐愷固定捐血500C.C.，今天巧遇糕餅公會辦的愛心捐血也挽袖響應。記者陳苡葳／攝影

孔明盛譽「糕餅業祖師爺」，今天農曆7月23日適逢其誕辰紀念日，雲林糕餅公會發起愛心捐血活動，今天到9月9日期間捐血250C.C.、500C.C.分送1、2盒精緻月餅或蛋黃酥，今年糕餅原物料增加，價格上漲，要吃得把握機會。

理事長廖明吉號召全縣25家糕餅業者贊助620盒月餅、蛋黃酥，今起一連3天上午8點至下午5點於雲林捐血站舉辦愛心捐血活動，今天上午不到1小時已超過5人湧入響應。

雲林捐血站站長蔡孟娟說，目前血庫「捐供不平衡」，主因是今年疫後開刀需求增加10%，又受登革熱疫情、暑假淡季及天氣陰雨等影響，捐血熱度低迷。

以庫存量正常需要7天以上來看，雲林捐血站目前庫存量：A型3.9天、AB型4.1天（今有醫院要進行肝臟移植手術緊急調度80袋，事實上只剩3.6天）、O型5天，血量處於不足階段。

此次送出的糕餅中，最令人吸睛的是黑米蛋黃酥，廖明吉說，這是兒子研發許久，今年首度發表的米製糕餅，口感比一般麵粉類糕餅紮實、Q彈，熱量因油的用量較少，相對也低，希望教育國人多吃米食，也解決糧食過剩問題。

大埤趙姓鄉民今天一早就到捐血站等候，他分享，18歲時因好奇開始捐血，現在50多歲仍固定在捐，30多年來深刻感受捐血可以救人。

趙姓鄉民也說，他起初捐全血，後來改捐血小板，身體健康標準的要求更高，自己也藉此提醒要保持良好生活習慣，現在平均每2周到斗六市的捐血站捐血，他也呼籲民眾踴躍參與。

雲林縣糕餅公會今天送出的糕餅最令人吸睛的是黑米蛋黃酥，口感比一般麵粉類糕餅紮實、Q彈，熱量比較低。記者陳苡葳／攝影
雲林縣糕餅公會今天送出的糕餅最令人吸睛的是黑米蛋黃酥，口感比一般麵粉類糕餅紮實、Q彈，熱量比較低。記者陳苡葳／攝影
孔明盛譽「糕餅業祖師爺」，今天農曆7月23日適逢其誕辰紀念日，雲林糕餅公會發起愛心捐血活動，並送精緻月餅或蛋黃酥。記者陳苡葳／攝影
孔明盛譽「糕餅業祖師爺」，今天農曆7月23日適逢其誕辰紀念日，雲林糕餅公會發起愛心捐血活動，並送精緻月餅或蛋黃酥。記者陳苡葳／攝影
捐血年資超過30多年雲林大埤趙姓鄉民今天一早就到捐血站捐血小板。記者陳苡葳／攝影
捐血年資超過30多年雲林大埤趙姓鄉民今天一早就到捐血站捐血小板。記者陳苡葳／攝影

捐血 雲林 蛋黃酥

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