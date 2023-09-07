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安平漁港太陽光電罩頂破壞美景？漁民：政治扭曲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影

台南市安平漁港棧橋碼頭近期整頓，改善停泊船隻設置遮陽設施，並結合太陽能光電系統，增加市庫收入，國民黨立委參選人批評「在光電罩頂斷送安平港美景」；市府農業局今天會同漁民召開記者會，出席的漁民力挺指環境改善後提供漁船舒適的停泊環境，也大幅改善以往景觀亂象，「有政治人物平常沒來關心，為了選舉傷害漁民」。

安平漁港棧橋碼頭位於金城里活動中心附近，目前約停泊280艘漁船，原本的黑色遮陽網破損不堪，漁民陳情多年希望整頓，因經費要近億元爭取不易，市府決定結合太陽光電設施，打造4座棧橋碼頭遮陽設施，不僅可以提供漁船舒適的停泊環境，結合太陽能光電系統一年可增加市庫95萬元收入。

國民黨台南市立委參選人姚正玉質疑，台南安平是漢人開台首邑，是台灣近代與世界接軌的港口，安平港夕照美景遠近馳名，台南有必須犧牲安平港美景來發電嗎？政府主管機關不思維護文化資產景觀，卻讓太陽光電設置在安平港，對港灣水域設施的景觀審定，也完全沒有做好把關監督。

農業局強調，這是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備並結合太陽能光電系統，其設計高度需要考慮漁船實際停泊需求以及鹽害、強風和海平面上升等自然因素，材料選擇和結構強度計算都採用了最高規格(17級陣風)，同時也考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素。電板結構透過海事工程植入海床，以提高系統的安全性。主結構採用了500毫米高強度PC樁體，構於海平面以上3公尺處，往下探入海床12公尺深，以確保船舶的安全和鋼構的使用壽命。近期順利通過杜蘇芮颱風及海葵颱風的考驗。

農業局副局長陳仲杰、台南市漁港及近海管理所長周瓈朝、安平漁筏協會及漁民等多人召開記者會，力挺安平漁港棧橋新設施，安平漁筏協會理事陳錦隆說，9成以上漁民都肯定，有了新遮陽設施，除停駐漁船漁民也可以不必在大太陽底下整理漁具，連外地遊客都稱讚，

漁港管理所長周瓈朝說，太陽光電廠商斥資約7、8千萬元，打造4座棧橋碼頭的太陽能光電系統總容量為1316.1千瓦，施工期間和台南市安平漁筏協進會的協助溝通和協調，船主也多配合移泊，讓工程順利進行。且漁港原本就有遮陽設施，並不是憑空蓋太陽光電板，整頓後漁民肯定營造港區的新亮點。

台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，農業局表示，這是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，農業局表示，這是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局副局長陳仲杰（左立者）說明安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局副局長陳仲杰（左立者）說明安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩，漁民出面力挺。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩，漁民出面力挺。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影
台南市安平漁港棧橋碼頭結合太陽光電設施，提供280多艘漁船停靠及漁民休憩。記者吳淑玲／攝影

漁民 台南 碼頭

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