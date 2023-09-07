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台南土資場遭控汙染？ 工務局：無土方何來塵土飛揚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供
台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供

台南市安南區有土資場遭控有塵土飛揚及汙染水源，台南市工務局今出示照片澄清指控非屬事實，經查該土資場目前僅申請核准設置許可，尚未取得營運許可，所以現場尚無土方堆置，何來塵土飛揚、汙染水源之說；市議員蔡麗青表示，在議會已提出陳情書，要求市府嚴格把關，焚化爐、土資場多集中在城西里，漁民有疑慮應加強溝通，最好是駁回設置。

工務局表示，位在安南區的富勝寶土資場自2020年11月申請設置土資場，2022年12月26日設置核准設置許可，審查期間會同都市發展局、農業局及當地公所等相關單位協助審查設置許可，且禁限建查詢，皆非屬第一級、第二級敏感區；而農業局審查建議，應透過保留相關農業的隔離設施，以避免影響農業用地使用，因此審查過程相當謹慎，並對業者提出建議要求。

工務局強調，對於城西里居民向市府陳情土資場設置影響該地區，市府尊重當地里民訴求，也歡迎一起檢視土資場有無違法情形，一旦發現涉有違反相關規定，將依「台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」及其裁罰基準等規定辦理，最重得勒令停止營業。

工務局指出，後續仍將依「台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」規定，邀集相關單位辦理審查後，審慎核發營運許可。

台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供
台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供
台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供
台南市工務局出示安南區富勝寶土資場現場照片，指該場尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置。圖／工務局提供

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