嘉義市最大湖美夜市不合法挨罰另覓新址申請 市府近期會勘審查

嘉義市規模最大的夜市「湖美夜市」，5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統參選人柯文哲也去逛夜市，但市府發現休閒用地不符合都市計畫法土地分區使用規定，不到1個月黯然落幕，挨罰6萬元，業主另起爐灶，在附近找到近2千坪商業區用地，重新申請經營，市府建設處收到申請公文，近期將會同相關單位會勘審查。

「這次會配合市府，等合法核准了才開業！」鄭姓業者說，上次夜市被罰6萬元，停業後大多數攤商都沒有退租，都在等待新的夜市開幕，有些攤商甚至1個多月沒擺攤收入，他們看好湖美夜市未來的發展。

原夜市位在湖子內區段徵收新興社區，湖美八路與湖子內路口，面積逾2千多坪休閒區土地，有400多攤商進駐，每周三、五營業，入夜人聲鼎沸、車水馬龍。新夜市地點在湖美八路與健康二路口，面積較小，初步規畫300多個攤位，原址改為停車場，已向市府申請經營觀光夜市。

市府建設處證實，昨天收到業者申請夜市經營公文，夜市經營涉及用地地目、交通管理停車場規畫、食安衛生、環保噪音等相關法令及主管機關，將安排相關單位會勘開會，依法審查為市民把關。