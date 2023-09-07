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聞震色變...百餘年前古物丙午烈震紀念碑 隱身嘉義公園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，見證117年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的台灣人，要做好防震準備。圖／嘉市文化局提供
百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，見證117年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的台灣人，要做好防震準備。圖／嘉市文化局提供

嘉義縣市近半個月4起淺層地震，震央都在嘉縣，921大地震24周年將近，外界擔憂是否梅山斷層大地震前震，雖氣象局、地調所及學者都無法證實，但示警未來2周還有餘震；百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，見證117年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的台灣人，要做好防震準備。

這座地震紀念碑由嘉義名醫莊伯容鐫刻，嘉義公園歷經滄桑變化，石碑一度覆滅，直到西元2000年才由玉山文化協會發現，最後由市府重新整修豎立公園，紀念碑記錄百餘年前地震浩劫，具歷史性、稀有性，加上文詞優美，具文化價值，嘉市政府登錄為「一般古物」。

碑文記載，日本明治39年（清光緒32年，西元1906年）3月17日清晨6時12分，嘉義發生大地震，由於當年歲次丙午，因此被稱作「丙午烈震」。這場強震共造成1247人死亡、2399人受傷，「家屋倒壞」1萬1992棟。根據當時日本地震學者大森房吉研究，這場烈震震央在梅山與民雄之間，震源深度約6公里。

烈震發生後，莊伯容對眾多生靈罹難，深感傷痛，向日本政府申請立碑紀念，鐫刻成「丙午烈震紀念碑」，成為台灣第1座為紀念地震死傷所立的石碑。

碑文記載，丙午烈震地動時間長達4分多鐘，人畜傷亡慘重，事後大小餘震不斷，因此他形容為「民不安堵」、「實為開台未曾有」、「悲酸悽愴，非筆舌所能罄」。烈震發生後，嘉義廳長岡田信興向日本殖民政府求援，日方立刻從台北派醫護人員南下救災，不僅撥下龐大的賑災款，更有「江湖樂善諸君子」義捐累萬（圓）。

921大地震 嘉義 日本

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