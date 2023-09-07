客語布袋戲扎根 廖昭堂獲客家貢獻獎

雲林縣隆興閣掌中劇團的團長廖昭堂操偶數十載，是台灣少見閩、客雙語操偶師，曾率團兩度入選國家扶植演藝團隊，近年更首創將客語融入布袋戲中，客家委員會日前揭曉他獲得今年客家貢獻獎。廖昭堂說，自認很重視傳承，希望後代繼續精深台灣布袋戲文化。

縣府表示，出身雲林客家地區崙背鄉的廖昭堂，15歲就擔任間場口白、18歲開始操偶，征戰過大江南北與縱貫線戲台，除了台語也擅長說客語，也持續在同中求變，他23年前首次以詔安客語演出布袋戲，造成地方轟動，是雲林重要且影響深遠的布袋戲流派。

縣府文化觀光處長陳璧君昨代表縣長張麗善前往貼紅榜，指出縣府每年舉辦雲林偶戲節，也正在虎尾鎮建1座布袋戲傳習中心，預計明年完工，將能充實偶戲文化硬體設備。

廖昭堂長期參加雲林藝文教育扎根「圓夢尖兵計畫」，也任雲林詔安客語地區多所小學的客語布袋戲指導教師，認真教學的態度獲認可，他說，很開心受學子喜愛，持續以閩客雙語布袋戲作為推廣主軸。

1名忠實觀眾分享，以詔安客語改編演出的「五爪金鷹的一生傳」是戲迷心中永恆的經典，此劇今年也獲得客委會客家貢獻獎藝術文化類肯定，為大師感到光榮。