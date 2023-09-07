兩周內恐仍有餘震 嘉市強化建物外牆管理、嘉縣將改善地政所

嘉義地區前天下午5點半發生規模5.5地震，嘉義市區有大樓外牆磁磚掉落，且氣象局示警未來兩周可能發生餘震，建物安全受關切。嘉市審計室在議會報告提醒，市府尚未建立建物外牆磁磚安全巡查通報及警示機制。嘉縣審計室則指出，有3鄉鎮市的地政事務所逾30年，有結構安全疑慮；對此，市府及縣府回應將改善。

嘉市中正公園旁北榮街有家麵店於前天地震時，樓上整片磁磚掉落砸破遮雨棚，所幸未砸傷人。

嘉市審計室指出，市府2019至2022年依建築法列管公寓大廈建築物外牆磁磚有安全疑慮應處理共33棟，不過這些建物長年未獲改善，無列管追蹤後續改善情形，應建置安全管理機制。

市府工務處回覆，有要求列管建物大樓改善，例如垂楊路台酒大樓施工中，另指派同仁每月巡查列管建物、要求建物所有人或管委會注意，會研議訂定相關規範，強化老舊建築物外牆安全管理。

嘉縣審計室報告則指出，縣府朴子、大林、水上3處地政事務所使用期間逾30年，甚至將近50年，欲拆除重建朴子的廳舍也多次選址協商未果，其餘則應尋覓財源編列預算補強，落實震災預防工作。

縣府地政處回應，水上地政事務所詳細評估結果安全無虞，將協助大林地政事務所爭取中央補助耐震補強工程經費，並盡速確定朴子地政事務所選址方案。