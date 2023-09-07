台南歸仁圓環改造成典範 事故降35%

台南歸仁圓環長期行車進出秩序混亂，市府改造交通動線，從「行人公平享有路權」為出發點重新設計分配道路，南市交通局昨天指出，改造後6個月圓環內交通事故發生率及受傷人數下降35%，是台南首處圓環大蛻變示範案例。

歸仁圓環在182線上是新豐地區交通匯集處，交通局長王銘德說，經檢討以往用路人較常反映的問題包含人行道未完整串連、車輛進出圓環行車秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊違停影響行車等不友善的交通問題。

王銘德指出，改造重點包括繪設人行道標線串聯周邊實體人行道、增設行人庇護島、調整圓環內路肩及車道寬度，以降低繞環車速，另，進出圓環處繪設分向槽化線、指向線、讓路線等標線，增加行車視距，車輛清楚看見行人，停讓行人優先通行，強化禮讓的秩序。

住歸仁20多年的市民說，原本圓環都人車爭道，常發生意外，重新分配空間後確實發現事故降低，不過新標線需要一點時間習慣。

市議員郭鴻儀認為，改善以來肇事率下降，他全力支持且樂觀看待，下一個100年應要為行人設計道路，才是真正的人本道路環境，有民眾反映較熟悉實體人行道，須習慣一下標線人行道。