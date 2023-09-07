南市海東國小35童腸胃不適 疑果汁飲品有問題

台南海東國小部分學童昨天近中午起陸續出現肚子痛、噁心想吐情況，總計35人腸胃不適，有18名學生就醫，由於在吃營養午餐之前就有學童不舒服，市府初步懷疑額外供應的葡萄果汁飲料有問題，已與食品廠商聯繫，並採檢送化驗，持續追蹤後續狀況、確認食物的來源及安全性。

教育局長鄭新輝說，海東國小另提供其他兩校營養午餐，但沒有發生學童腸胃不舒服問題，推測並非營養午餐的問題，當下就通報衛生局釐清原因。

南市衛生局調查，昨學校第2節下課後，校方提供葡萄汁飲品，約有2、3名學童嘔吐，也有學童腹痛，另有學童吃過營養午餐後出現腹痛、腹瀉等症狀，紛紛被家長帶回休息或就醫，幸好多數學童就醫後症狀都已緩解。截至昨下午4點30分，共35人腸胃不適，從一到五年級生皆有。

衛生局指出，已採檢體並送檢驗單位化驗，來確認發生原因，如果檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，會依食品安全衛生管理法第15條規定，開罰6萬元到2億元不等罰鍰。衛生局提醒，雖已入秋仍然高溫濕熱，有食品中毒發生的風險，呼籲所有食品業者務必做好自主管理。