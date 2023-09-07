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台南登革熱續燒 商家憂壓不下來

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲呼籲全民動起來對抗登革熱。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲呼籲全民動起來對抗登革熱。記者吳淑玲／攝影

台南昨新增本土登革熱確診322例、累計達4384例，疫情不見減緩，市府昨天公布台南購物節15日登場，有商家也憂心疫情壓不下來影響外地來玩意願。市長黃偉哲嚴正說，怠惰不配合巡倒清刷者強力開罰，已對安南區海砂屋地主一周內開7張罰單，民眾務必配合防治。

南市衛生局指出，322例分布包括安南區77例、東區62例、永康區54例、南區40例、北區32例等，而台南上周有3名重症介於67至80歲間的男性，發病後7天內惡化過世，昨新增2例重症病例，東區64歲男子、78歲女子，8月31日及9月3日發病，1例住加護病房。

議員許至椿建議，要多派人力同時進行室內外的清消，強力將疫情壓下來；議員沈震東說，接獲陳情中西區及北區有不少私有地、畸零地，但地主不在台南，市府要協助去巡查。

黃偉哲說，颱風過後是蚊蟲孳生高峰期，這一、兩周是疫情轉折的關鍵期，嚴正呼籲民眾一定要配合市府防治作為，否則一定從重從嚴開罰，已開出1378張罰單。

衛生局指出，安南區海砂屋因地主消極管理，充滿各式大小型垃圾且有明顯積水，勸導後仍無積極作為，祭出鐵腕開罰並在一周內出動19趟車次、清出64.4公噸廢棄物，要請空屋、空地所有權人徹底落實孳清，市府會加強高風險場域稽查。

黃偉哲昨公布台南購物節15日起到明年3月10日，今年改成消費累計滿100元就可獲得1組序號、不論發票或收據，降低抽獎資格門檻，讓民眾即使小額消費也能有中獎機會，活動期間每周、每月抽獎，獎項有百萬名車、iPhone及神秘大獎。

南市觀旅局表示，中秋連假目前訂房率約6成高於歷年水準，將辦航海王活動加持，預期住宿率會提升。南市旅宿公會理事長吳俊泰及台南市民宿文化協會理事長柯凱文說，評估目前登革熱對中秋連假影響還不大。

台南市購物節15日登場，市長黃偉哲（中）展示抽獎的百萬名車大獎。記者吳淑玲／攝影
台南市購物節15日登場，市長黃偉哲（中）展示抽獎的百萬名車大獎。記者吳淑玲／攝影

台南 疫情 衛生局

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