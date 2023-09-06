影／大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者

受到午後對流雲系發展旺盛影響，雲林縣今天下午間歇雨勢不斷，台大醫院雲林分院虎尾院區疑因排水孔水壓過大爆開，雨水直接從一樓門診區天花板宣洩，造成積水，院方緊急疏散患者，目前已陸續恢復看診作業，預估今晚10時復原完成。

今天下午四時許，虎尾院區門診區因為大量的雨水衝毀天花板輕鋼架，形成雨瀑，造成門診區積水，醫院急忙疏散候診的病患。

院方表示，經查是因瞬間雨水排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開，大量雨水排出，因而造成一樓門診區域天花板漏水及地面積水，並造成地下一樓天花板滲水，目前排水管清潔口帽蓋已修復，並進行現場抽水作業及善後復原。