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大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者

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影／大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院虎尾院區今天下午因大雨宣洩不及，造成排水管破裂，沖破天花板，門診大廳因而積水。圖／讀者提供
台大醫院雲林分院虎尾院區今天下午因大雨宣洩不及，造成排水管破裂，沖破天花板，門診大廳因而積水。圖／讀者提供

受到午後對流雲系發展旺盛影響，雲林縣今天下午間歇雨勢不斷，台大醫院雲林分院虎尾院區疑因排水孔水壓過大爆開，雨水直接從一樓門診區天花板宣洩，造成積水，院方緊急疏散患者，目前已陸續恢復看診作業，預估今晚10時復原完成。

今天下午四時許，虎尾院區門診區因為大量的雨水衝毀天花板輕鋼架，形成雨瀑，造成門診區積水，醫院急忙疏散候診的病患。

院方表示，經查是因瞬間雨水排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開，大量雨水排出，因而造成一樓門診區域天花板漏水及地面積水，並造成地下一樓天花板滲水，目前排水管清潔口帽蓋已修復，並進行現場抽水作業及善後復原。

院方指出，事發時以病人安全為優先考量，已先行將該區門診病人疏散，當時門診時間已快結束，患者不多，僅部分門診作業受到影響，目前已逐漸恢復看診作業，預估今晚10時全數復原完成，明天門診不受影響，也會將所有排水管線全數檢修。

台大醫院雲林分院虎尾院區今天下午因大雨宣洩不及，造成排水管破裂，沖破天花板，門診大廳因而積水。圖／讀者提供
台大醫院雲林分院虎尾院區今天下午因大雨宣洩不及，造成排水管破裂，沖破天花板，門診大廳因而積水。圖／讀者提供

雨水 雲林 漏水

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