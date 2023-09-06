影／大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者
受到午後對流雲系發展旺盛影響，雲林縣今天下午間歇雨勢不斷，台大醫院雲林分院虎尾院區疑因排水孔水壓過大爆開，雨水直接從一樓門診區天花板宣洩，造成積水，院方緊急疏散患者，目前已陸續恢復看診作業，預估今晚10時復原完成。
今天下午四時許，虎尾院區門診區因為大量的雨水衝毀天花板輕鋼架，形成雨瀑，造成門診區積水，醫院急忙疏散候診的病患。
院方表示，經查是因瞬間雨水排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開，大量雨水排出，因而造成一樓門診區域天花板漏水及地面積水，並造成地下一樓天花板滲水，目前排水管清潔口帽蓋已修復，並進行現場抽水作業及善後復原。
院方指出，事發時以病人安全為優先考量，已先行將該區門診病人疏散，當時門診時間已快結束，患者不多，僅部分門診作業受到影響，目前已逐漸恢復看診作業，預估今晚10時全數復原完成，明天門診不受影響，也會將所有排水管線全數檢修。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言