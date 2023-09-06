雲林午後雷陣雨 台大虎尾院區門診區漏水如瀑布

今天下午雲林地區降下暴雨，台大醫院雲林分院虎尾院區門診區天花板突然漏水，宛如瀑布，醫院急忙疏散候診病患，經查是排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開。

中央氣象局今天發布大雨特報，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中部以北、馬祖（莒光）地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

黃姓男子下午4時許在台大醫院雲林分院虎尾院區看診，他告訴中央社記者，當時外面正在下大雨，突然看到門診區天花板出現「瀑布」，大量的水從天而降，天花板的輕鋼架也因此受損。

醫院第一時間疏散病患，並在現場拉起封鎖線，加派人力到現場處理積水問題。

醫院表示，下午虎尾地區暴雨，瞬間雨水排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開，大量雨水排出，因而造成虎尾院區1樓門診區域天花板漏水及地面積水、地下1樓天花板滲水，目前排水管清潔口帽蓋已修復，並進行現場抽水作業及善後復原。

醫院指出，稍早以病人安全為優先考量，已先行將該區門診病人疏散，部分門診作業受到影響，目前已逐漸恢復看診作業。