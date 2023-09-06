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雲林午後雷陣雨 台大虎尾院區門診區漏水如瀑布

中央社／ 雲林縣6日電

今天下午雲林地區降下暴雨台大醫院雲林分院虎尾院區門診區天花板突然漏水，宛如瀑布，醫院急忙疏散候診病患，經查是排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開。

中央氣象局今天發布大雨特報，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中部以北、馬祖（莒光）地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

黃姓男子下午4時許在台大醫院雲林分院虎尾院區看診，他告訴中央社記者，當時外面正在下大雨，突然看到門診區天花板出現「瀑布」，大量的水從天而降，天花板的輕鋼架也因此受損。

醫院第一時間疏散病患，並在現場拉起封鎖線，加派人力到現場處理積水問題。

醫院表示，下午虎尾地區暴雨，瞬間雨水排水管水壓過大，導致轉彎處清潔口帽蓋爆開，大量雨水排出，因而造成虎尾院區1樓門診區域天花板漏水及地面積水、地下1樓天花板滲水，目前排水管清潔口帽蓋已修復，並進行現場抽水作業及善後復原。

醫院指出，稍早以病人安全為優先考量，已先行將該區門診病人疏散，部分門診作業受到影響，目前已逐漸恢復看診作業。

台大醫院 雲林 暴雨

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