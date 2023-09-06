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台南本土登革熱增322例單日新高 黃偉哲：重罰以防堵疫情

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市擴大化學噴藥。圖／台南市衛生局提供
台南市擴大化學噴藥。圖／台南市衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判新增322例本土登革熱確診病例，累積本土病例為4384，重症病例新增2例，台南市東區64歲男及78歲女，8月31日及9月3日發病，1例住加護病房。

經疾病管制署研判，南市上周有3名重症於發病後0至7日內因病情急速惡化死亡，年齡介於67至80歲間的男性，衛生局近日也召開重症個案討論會，3名患者均患有慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病及癌症等。

市長黃偉哲提醒，隨著確診病例數提高，重症案例亦會隨之上升，雖然台南流行的是第1型登革病毒症狀不明顯，但台南市曾於2010年流行第4型及2015年流行第2型登革病毒，且今年其他縣市及境外移入病例也出現第2、3型登革熱病毒，請市民務必提高警覺加強防蚊措施，登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率可達20%以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。

今日322例分布狀況為安南區77例，東區62例，永康區54例，南區40例，北區32例，中西區18例，關廟區13例，安平區8例，仁德區6例，歸仁區4例，新化區及佳里區2例，善化區、新市區、下營區及南化區各1例，年齡介於5歲至92歲，299例是由診所或醫院通報確診，23例由防治中心擴大採檢發現。

因位於安南區的海砂屋地主態度消極，市府於1周內開出7張罰單，強制清除海砂屋廢棄物。環保局說，安南區海砂屋占地廣大，因地主消極管理，現場充滿各式大小型垃圾，且有明顯積水，儼然已是蚊蟲滋生溫床。環保局勸導後地主仍無積極作為，立即祭出鐵腕開罰，並在1周內出動19趟車次，清出64.4公噸廢棄物，杜絕蚊蟲繁殖。

黃偉哲強調，從流行病學與歷史紀錄來看，這一兩周是疫情轉折的關鍵期，市府全面動員，務求防堵疫情，目前已開出1378張罰單，請市民務必要全面配合落實孳清、化學防治，才能夠成功守住大家的生命與健康，嚴正呼籲民眾一定要配合市府防治作為，否則一定從重從嚴開罰。

台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供
台南市加強孳清及開罰。圖／台南市衛生局提供

台南 登革熱 確診

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