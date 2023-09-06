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台南海東國小疑似食物中毒 35名學童突肚痛、噁心想吐
台南市海東國小今日中午傳出學生出現「肚子痛、噁心想吐」症狀，陸續有35名學生出現不適，引發家長恐慌。教育局表示，疑似午餐供應的飲品有問題，經家長帶回休息或就醫，共有18人就醫，已與食品廠商聯繫，持續追蹤後續狀況並確認食物的來源及安全性。
教育局長鄭新輝表示，海東國小另提供其他兩校營養午餐並未發生問題，推測並非營養午餐有問題，已通報衛生局調查原因。
台南市衛生局下午接獲教育局通報海東國小發生疑似食品中毒症狀，衛生局隨即介入調查，經查今天第2節下課後飲用校方供應「每日C葡萄汁」陸續有學童出現嘔吐、腹痛等症狀就醫，部分學童食用營養午餐後有腹痛、腹瀉等症狀就醫，截至下午4時30分共計35人出現腸胃不適，多數學童就醫後症狀都已緩解返家。
衛生局另針對檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認本案之發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局提醒，雖然已經入秋，氣溫仍然高溫濕熱，有食品中毒發生的風險，食品業者保存管理，確保消費者飲食安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人服務。
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