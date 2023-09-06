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南市新任財稅局長盧貞秀上任 財政與稅務專業背景雄厚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府財政稅務局新任局長盧貞秀在市政會議宣誓就職。圖／台南市政府提供
台南市政府財政稅務局新任局長盧貞秀在市政會議宣誓就職。圖／台南市政府提供

台南市政府財政稅務局新任局長盧貞秀今日在市政會議宣誓就職，盧貞秀為國立中山大學公共事務管理研究所碩士、政治大學財稅學系學士畢業，原任職財政部南區國稅局局長，今年5月退休，過去則曾任財政部賦稅署副署長、財政資訊中心副主任等職務，具有財政與稅務專業背景與豐富的行政歷練。

市長黃偉哲首先感謝財政稅務局前任陳柏誠局長奠定下基礎，也期許新上任盧局長能以豐富財政稅務學識與行政經歷，帶領財稅局團隊持續努力，健全財政業務與提升財務效能，擴大鼓勵機關辦理促參案件，持續推動市府整體開源節流計畫，為市民服務。

今日市政會議也辦理山上區公所區長謝松益及左鎮區公所區長余基吉2位新任區長宣誓典禮。黃偉哲表示，謝區長跟余區長在原有的公所有許多建樹，過去的績效也是有目共睹，區公所同仁務必要配合新任區長，更期望新任區長能延續前任區長的發展基礎，持續強化市府的服務機能。

區公所是市政府在地方最重要的治理機關之一，長期與地方保持良好互動，在第一線成為市府與市民的溝通橋樑，使區政與市政密切結合，提供市民更好的服務。

黃偉哲

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