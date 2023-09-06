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嘉市文化新絲路2.0計畫登場 官學合作打造城市美好藍圖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場。圖／嘉市府提供

「設計導入城市治理！」嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場，陽明交通大學建築研究所教授龔書章帶學生實地走訪文化新絲路軸帶，提出創意想法；市長黃敏惠說，市府與陽明交大合作，讓研究生參與公共建設，結合教育與設計驅動城市治理新創意。

黃敏惠連任政見「文化新絲路2.0」，以嘉義車站為起點，營造大車站門戶計畫，透過向西串聯友忠公園、番仔溝公園及美術館、文創園區Wing藝文基地；向東連結林業文化園區、總圖書館及舊監宿舍群形塑「文化新絲路20」，翻轉西市場與興中派出所，讓舊城創新生，引進青創活力。

市府跨局處整合擘劃，推出「十大旗艦計畫藍圖」，宣示持續打造優質生活圈，讓嘉市成為台灣新都心。研討會針對「文化新絲路2.0」三大亮點計畫：雙園計畫、大車站計畫、文藝森粼計畫發展主題，邀集專家學者分享實務經驗。

上午場陽明交大建築所學生分享對總圖書館建築設計想像，聚焦總圖園區規畫，邀請總圖園區先期規畫團隊主席設計師林雋怡，與學生交流。下午場「文化新絲路2.0」城市設計探討，展現學生創意規畫，邀請建築師謝文泰、周書賢、南華大學建築學系副教授陳正哲，分享城市治理及景觀推動經驗。

市府工務處長蘇文崎說，「文化新絲路2.0」計畫基地橫跨東、西區，結合水利、文化、知識中心、休憩場域，基地豐富多元，整合各部門，結合設計單位、中央、地方構思，提高層次先盤點後定位，循序漸進推動，透過都市公共空間新生與城市縫合案例分享，結合陽明交大「城市設計與總圖書館研究規劃計畫」成果展辦理，擘劃未來城市空間發展願景、目標及方向。

嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場，陽明交通大學建築研究所教授龔書章帶學生實地走訪文化新絲路軸帶，提出創意想法。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」計畫，以及城市設計與總圖書館研究規畫研討會暨成果發表，上午在文創園區登場，陽明交通大學建築研究所教授龔書章帶學生實地走訪文化新絲路軸帶，提出創意想法。圖／嘉市府提供

設計師 陽明交大 建築

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