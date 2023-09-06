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海賊王登陸台南安平 黃偉哲開箱「千陽號」12米巨型氣球亮相

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
千陽號和草帽一行人登陸台南安平！台南市長黃偉哲臉書開箱ONE PIECE海潮慶典。圖／取自黃偉哲臉書
千陽號和草帽一行人登陸台南安平！台南市長黃偉哲臉書開箱ONE PIECE海潮慶典。圖／取自黃偉哲臉書

迎接明年台南400，台南市政府與東映動畫取得正版授權，將於9月8日至10月29日在安平遊憩碼頭推出「One Piece 海潮慶典」系列活動。約12公尺高的「千陽號」巨型陸上氣球，今天提前完成充氣亮相，市長黃偉哲臉書也開箱先睹為快。

「千陽號和草帽一行人登陸台南！不能錯過的ONE PIECE海潮慶典！」黃偉哲臉書貼文表示，台南在1624年加入全球大航海時代的行列，明年即將邁入400年，在這重要時刻，魯夫也將率領海賊軍團乘著千陽號登陸安平港一同慶祝。

現場除了12米大型千陽號陸上汽球進駐、5座2米高的超萌的喬巴超人帽駐點以外，還有各項主題裝置邀請海賊迷一同拍照探索。活動期間內夜晚還有定時燈光秀表演，邀請全台海賊迷們把握時間朝聖！

ONE PIECE海潮慶典9月8日至10月29日就在安平遊憩碼頭，一起航向偉大的台南吧！但也提醒市民朋友，參與活動請做好防曬防蚊措施，平時無論居家或工作環境也要落實巡倒清刷，守護大家的安全。

台南市觀旅局表示，《One Piece海賊王》是由日本國寶級漫畫家尾田榮一郎創作，獨一無二的傳奇航海冒險作品，獨特的角色塑造與精彩刺激的冒險故事，使「海賊王」成為連載25年的人氣作品；且在2022創下單行本發行5億本的驚人紀錄，穩坐金氏世界紀錄之冠；串流平台Netflix更推出「真人版」影集，近日引起熱烈討論。

安平「One Piece 海潮慶典」活動可觀賞千陽號巨型陸上氣球、喬巴超人帽子氣球；與專為活動量身打造的海賊王快閃店，海賊迷能一次購足喜愛的周邊。安平遊憩碼頭也規畫主題拍照區，夜間燈光音樂秀，伴隨耳熟能詳的海賊王主題曲，點亮安平秋日夜空。

現場布置各項主題裝置讓海賊迷拍照。圖／取自黃偉哲臉書
現場布置各項主題裝置讓海賊迷拍照。圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐。圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐。圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐圖／取自黃偉哲臉書
12米大型千陽號陸上汽球進駐圖／取自黃偉哲臉書

台南 黃偉哲

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