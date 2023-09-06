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威力彩飆4.7億！3生肖最旺 2方位下注中獎機會高

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台彩示意圖。本報資料照片
台彩示意圖。本報資料照片

威力彩頭獎連槓21期，明天獎金上看4.7億元，民俗專家廖大乙說，肖猴、虎、馬者鴻運當頭，最有機會，而今年「大利」方位為南、北座向，建議可找門朝南、北方的彩券行買彩券，若想更強化偏財運可請「好兄弟」幫忙，但一定要還願。

廖大乙指出，威力彩連槓，難免想試手氣，而今年「大利」方位為南、北座向，其次「小利」在東方，屬猴、虎、馬3生肖帶財運，可謂鴻運當頭，最有機會；民眾若要買彩券則在住家、公司附近找門口朝南、北方的彩券行，中獎機會高。

而累積運勢就靠平時行善積德，除能以小額紅包添香油錢開運，致電傳訊關懷長輩親友也是種布施，只是明天就要開講了，可能有點來不及。若要快速開運求偏財，除了拜財神、土地公，現在正值農曆七月，若不忌諱，就去拜託「好兄弟」。

廖大乙說，「好兄弟」、「好姐妹」快收假了，越接近鬼門關，陰氣就越強，若在此刻想求偏財運，可把握鬼門關前的這段時間，帶著供品去「無門」、「僅有3面牆」的萬應公廟、萬善祠求「好兄弟」、「好姐妹」出手相助，更能有求必應。

不過，廖大乙提醒，向「好兄弟」祈願相助，除了要清楚報上名字及相求之事，更重要的是，有允諾事情達成會還願就「一定要說到做到」，以免惹禍上身，因此別亂許諾，依自身能力允諾像隔年中元前來普度、吃素或捐款等行善布施為宜。

威力彩頭獎連槓21期，明天獎金上看4.7億元。本報資料照片
威力彩頭獎連槓21期，明天獎金上看4.7億元。本報資料照片

彩券行 偏財運 威力彩 頭獎 農曆七月

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