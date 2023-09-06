嘉義市推AI技術守護幼兒視力 用眼過度快速消耗遠視儲備量　

孩子從小長時間接觸3Ｃ產品，易影響視力，嘉市府衛生局上午舉辦「儲備遠視力護眼eye健康」宣導，啟動學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查；高雄長庚近視防治中心主任吳佩昌說，幼兒眼睛天生具備生理性遠視，即「遠視儲備量」，被視為眼睛健康存款，遠視度數就像「視力存摺」，用眼過度，會快速消耗遠視儲備量，儲備量不足就可能罹患近視，發展為高度近視，呼籲家長重視。

衛生局說，今年第二梯次視力檢查服務對象，就讀嘉市67家幼兒園所大班學童：出生日期106年9月1日至107年9月1日，即日起至11月30日，請持「家長通知單及同意書」至13家合約眼科醫療院所檢查，幫助排除假性近視，驗出幼童遠視儲備量。

市長黃敏惠與教育部國教署科長林如容、高雄長庚主任吳佩昌、嘉市合作眼科醫療院所代表及多位議員、里長，關心學齡前兒童視力，以「e起守護遠視儲備量」短劇揭開序幕。

500度以上高度近視，易併發青光眼、白內障、視網膜剝離、黃斑部病變等，有造成失明風險。國民健康署106年全國兒童青少年視力監測調查，幼兒園小班近視率6.9%、大班9. 0%、國小1年級19.8%，六年級70.6%。嘉市學齡前大班學童近4年近視率分別為108年5.70%、109年7.40%、110年6.0%、111年5.6%。

吳佩昌說，孩子「視力存摺」，6歲以下150至200度遠視，國小低年級100度、中高年級至少50度，較可抵抗近視，最新實證研究，學童每天戶外活動120分鐘以上，可減少近視發生或度數加深，戶外環境讓眼睛睫狀肌放鬆，陽光會刺激視網膜產生多巴胺，抑制眼球軸長增長，幫助兒童眼睛成熟，減緩近視發生及惡化。即使是樹蔭下、玄關散步，都可達到很好照光效果預防近視。

黃敏惠感謝13家合作眼科醫療院所醫師及同仁協助，國健署推動「30、10、120」護眼密碼，用眼30分鐘後，讓眼睛休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，讓孩子記下護眼口訣。市府109年率先加入全國健康促進幼兒園試辦縣市，讓近視防治從學齡前向下扎根，去年啟動學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查計畫，為大班幼兒免費視力檢查。