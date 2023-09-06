節氣白露8日報到 民俗專家：最凶鬼月行善轉化積福德

9月8日就是節氣白露，農曆為7月24日，今年號稱最凶鬼月，白露是變化的節氣，命理師建議，在白露後13天內，可以多做善事交運，積累福德讓來年接好運，農曆7月底也是地藏王菩薩誕辰，多多行善讓鬼月畫上完美句點。

命理師柯柏成說，節氣白露落在農曆7月，有些事情反倒適合在這個時段做。白露一過，天氣由熱漸涼，運氣磁場也出現轉化，也就是所謂「交運時期」，對人的運勢有很大的影響，應慎重對待。

他說，古人將大自然的變化表現為候鳥遷徙，將白露分為三候，「一候鴻雁來，二侯玄鳥歸，三侯群鳥養羞」一個節氣大約是15天左右，5天即為一候，一個節氣就被分為三候。

白露三候，白話解釋就是一候開始大雁南飛，二候開始燕子南遷，到三候時，那些沒有遷徙的鳥就開始儲備食物過冬了，可以感受到秋季蕭瑟的氛圍。

因此，白露後13天內，可以做一些善事交運，為自己積累福德可以讓來年接好運，七月底也是地藏王菩薩聖誕，這個時段行善可以讓鬼月有個Happy Ending。

他說，「了凡四訓」記載：「陽善享世名、陰德天報之」。行善讓他人知道就是陽善，可以得到好名聲，行善沒有人知道，就是陰德，這種福報會由上天來報答，所以這段時間可以多行善事，積累福德。

另外，有些帳難收，或者是借親朋好友錢，對方拖欠許久，可以利用節氣白露的特性，從白露起一直到中秋前都可以大膽開口請對方歸還，還帳機率會大很多，只要照著節氣時間去作，好運就會來臨。

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