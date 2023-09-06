爬牆虎10年長成網美綠屋 海葵颱風過後變穿「露肩裝」

台南市北區公園路有一戶透天民宅，外牆是一整片的爬牆虎綠牆，是知名的隱藏版打卡景點，在海葵颱風後，綠牆被吹翻形成斜肩的樣子，網友稱是穿「露肩裝」，還有人戲稱是「被脫皮嗎？」

台南市北區公園路這處4層樓透天厝，原本綠油油一片「爬牆虎」，在海葵颱風過後，整片圍籬遭吹落，頂樓空了一大塊，鄰居說，攀滿牆的植物，遠遠看很美，一年四季也會變化，春、夏是綠油油風景，秋天、冬天葉片會轉換不同風景；很可惜被颱風掃下來，「原本整片綠油油，每天經過感覺很舒服」。

張姓屋主表示，約10年前發想用植物點綴圍牆，因綠籬可以阻擋太陽光的熱，他覺得是相當環保的一件事，到了夏天，室內溫度就降約3度。因海葵颱風來把綠蔭吹掉了一大半，會想辦法再回復原來的美景。

張姓屋主說，透天厝的爬牆虎是從2小根樹枝長成，平日從每扇窗戶伸手出去拿剪刀修，沒甚麼難度，這次被颱風掃落後，整體樣貌被破壞，接下來會有繩子拉上去，新長出來應該就能回復原來景觀。

台南市新化區礁坑里先前也曾有一間荒廢屋子外牆爬滿藤蔓，被網友戲稱是「綠巨人浩克的家」，曾經吸引全台各地網友慕名爭相拍照，因樹屋位在馬路旁，且民眾攀爬拍照，擔心發生意外已清除爬牆虎並圍起封鎖線。