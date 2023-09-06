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這處公園髒亂點變景觀公園 還未開放就連連得獎獲國際肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎，該公園是雲林空品淨化區，估算30年總減碳量約1351公噸相同當量的二氧化碳，將於9月24日開放使用。《成龍濕地流動藝術饗宴》活動也榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。

西螺森活武樹園區原為西螺大橋既有舊堤防旁的環境髒亂點，環保局斥資4400萬元打造景觀綠地，占地1.5公頃，今年6月完工，環保局長張喬維表示，該園區透過景觀綠化設計讓髒亂點變亮點，兼顧改善濁水溪空氣品質，通過其碳固存特性協助應對全球暖化，同時發揚在地文化特色且兼顧生態永續環保概念，獲獎是最大的肯定。

園區為延續濁水溪舊行水區的歷史意義，保留後方舊堤防，以既有大型喬木，搭配種植大面積草地及誘蝶誘鳥複層式植栽，並設置生態池打造水陸域生物棲息空間，營造多樣化生態棲地。

園區結合在地西螺七崁武術特色，設置山寨門入口意象、林下練武區、活動廣場，設有雨水花園及地下滲透管，使用太陽能燈具自主供電以達節能減碳的成效，另埋設滲透輸養管於喬木旁，可將廚餘發酵再利用的養分供給植栽。

另選用環保建材打造環保木屋、腳踏車棚等，並搭配濁水溪紋理意象步道串聯整體園區動線，提供適宜活動空間供民眾使用，環保局長張喬維表示，園區共計種植101株喬木，估算30年總減碳量約1351公噸相同當量的二氧化碳，可加強濁水溪沿岸空氣品質淨化的功效，9月24日啟用正式開放民眾及遊客使用。

西螺廖姓鎮民表示，森活武樹園區占地廣闊，造景也很漂亮，堪稱是西螺數一數二的公園綠地，希望能盡快開放讓鎮民休憩使用，後續也要持續維護管理，才能讓公園環境永續。

不僅西螺森活武樹園區獲獎連連，雲林縣《成龍濕地流動藝術饗宴》活動，繼先前榮獲「2023德國紅點品牌暨傳達設計大獎」─「空間傳達/活動設計」（Spatial Communication-Event Design）獎項後，也榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，「流動藝術饗宴」是她在疫情期間策劃出的雲林活動品牌，將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合一體的沉浸式演出型態，成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現更加多元樣貌，推出之後獲得民眾高度迴響，能夠獲得國際肯定，她與團隊都很開心。

雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供
《成龍濕地流動藝術饗宴》活動將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合，榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。圖／雲林縣政府提供
《成龍濕地流動藝術饗宴》活動將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合，榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎，又榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards銀獎。圖／雲林縣環保局提供
《成龍濕地流動藝術饗宴》活動將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合，榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。圖／雲林縣政府提供
《成龍濕地流動藝術饗宴》活動將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合，榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）藝術活動類金獎。圖／雲林縣政府提供

濁水溪 雲林

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