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隆興閣掌門人廖昭堂獲客家貢獻獎最高榮譽 粉絲比他還開心

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣隆興閣掌中劇團團長廖昭堂（中）獲客家委員會今年度傑出成就獎，縣府文化觀光處長陳璧君（左）今天到隆興閣劇團貼紅榜祝賀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣隆興閣掌中劇團團長廖昭堂（中）獲客家委員會今年度傑出成就獎，縣府文化觀光處長陳璧君（左）今天到隆興閣劇團貼紅榜祝賀。記者陳苡葳／攝影

雲林縣隆興閣掌中劇團團長廖昭堂操偶數十載，曾率團2度入選國家扶植演藝團隊，也屢獲地方、全國大小獎項，說得一口流利台語的他其實是詔安客家人，近年更首創將客語融入布袋戲中，客家委員會揭曉今年度獲得「客家貢獻獎」得獎名單，致力推廣傳統技藝的廖昭堂獲得傑出成就獎，不少粉絲與親友紛紛致電、到府貼紅榜祝賀，直呼實至名歸。

隆興閣是雲林重要且影響深遠的布袋戲流派，縣府文化觀光處長陳璧君說，廖昭堂從小在布袋戲團長大，15歲即擔任間場口白，18歲開始操偶，征戰過大江南北與縱貫線戲台，半世紀以來將道地布袋戲文化散播至各處，累積展演超過萬場。

出身雲林客家地區崙背鄉的廖昭堂，除了台語也擅長說客語，是台灣少見閩客雙語操偶師，一心維護傳統技藝的他，也持續在同中求變，23年前首以詔安客語演出布袋戲，寫下歷史創舉，當年造成地方轟動。

廖昭堂長期參與雲林縣藝文教育扎根「圓夢尖兵計畫」，是雲林縣詔安客語地區多所小學的客語布袋戲指導教師，認真教學的態度獲得大眾認可；他自認重視傳承，以閩客雙語布袋戲作為推廣主軸，很開心受學子喜愛，希望後代能繼續精深台灣布袋戲文化。

一名忠實觀眾分享，廖昭堂以詔安客語改編演出的戲碼《五爪金鷹的一生傳》是戲迷心中永恆的經典，此劇今年也獲得客委會客家貢獻獎藝術文化類肯定，他聽聞消息後，為大師感到光榮。

「一口道盡千古事、十指弄成百萬兵」陳璧君說，這是廖團長常說布袋戲有趣的地方，無論是忠孝節義或千秋歷史，只要手指一動，布袋戲就能演得唯妙唯肖，縣府除每年舉辦雲林偶戲節，延續布袋戲軟體節目創新，也正在虎尾鎮建設1座布袋戲傳習中心，預計明年完工，將能充實偶戲文化硬體設備。

布袋戲 雲林

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