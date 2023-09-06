台南首例圓環改造典範 歸仁圓環「還路於民」事故降35%

台南市政府交通局借鏡歐美現代圓環(Modern Roundabout)設計完成歸仁圓環交通動線改造工作，從行人能公平享有路權為出發點，透過道路重新設計分配人行車行空間，提升圓環整體交通安全，交通局今天表示，經改造後歸仁圓環內交通事故發生率及受傷人數下降35%，也是台南市轄內首處圓環大蛻變的示範案例，讓市民看見城市的進步。

交通局長王銘德表示，歸仁圓環位處182線上，往西連結仁德、市區，往東串聯關廟、龍崎地區，圓環四周又有行政中心、郵局、賣場等，屬於新豐地區重要交通匯集處，檢討以往用路人較常反映的問題包含人行道未完整串連、車輛進出圓環行車秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊違停影響行車等不友善的交通問題，重新規畫歸仁圓環的交通動線。

王銘德指出，為有助於推動歸仁圓環改造凝聚共識，先將設計藍圖公開與當地民眾等充分溝通說明，以符合用路人需求為改造宗旨，並取得共識與支持，其改造重點不僅繪設人行道標線串聯周邊實體人行道，並增設行人庇護島，優化行人步行環境，同步調整圓環內路肩及車道寬度，以降低繞環車速，另進出環處繪設分向槽化線、指向線、讓路線等標線，強化圓環禮讓行車秩序，增加行車視距，清楚看見行人，停讓行人優先通行。

交通局表示，依據台南市政府警察局統計圓環改造前後6個月事故資料顯示，A2事故件數從17件降至11件，受傷人數從20人降至13人，事故件數及受傷人數皆下降35%，且進一步將事故件數及受傷人數結果一併考量轉換為整體事故嚴重程度值來看，從94降至71.5，下降約24%。

交通管制科長方川和表示，「下了車，你我都是行人」已成為國安重要政策目標之一，道路設計更應重於確保舒適安全的步行空間，才能朝向人本交通的目標邁進，道路交通安全規則已明文規定行經圓環應注意事項，其中「禮讓環內車輛先行」、「變換車道不當」、「未保持行車安全間隔」屬用路人較常疏忽的行車原則，只要用路人能夠遵循圓環新的標線、標誌指示行駛，就能保障你我安全。