快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱嚴峻...黃偉哲：這2周是關鍵 窮盡洪荒之力抗蚊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲呼籲全民動起來對抗登革熱。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲呼籲全民動起來對抗登革熱。記者吳淑玲／攝影

台南市昨天一口氣新增275例，累計本土病例為4064例，再創疫情以來單日新高，且根據疾病管制署研判，台南累計已4起死亡個案，市長黃偉哲今天上午在台南購物節記者會後受訪表示，在颱風及大雨過後易有蚊子聚集及下蛋產生孑子，這兩個禮拜是防疫關鍵期，疫情是向上或向下，呼籲全民共同努力，窮盡洪荒之力來對抗蚊子。

台南市購物節起跑，但業者表達憂心，擔心外地觀光客害怕不來，因幾年前台南登革熱疫情嚴峻，國華街等知名商店街因人來人往，為了防疫曾經封街，但影響商機，除業者要做好衛生條件要做好，政府在消毒外也要多做宣導，政府帶頭把業者集結動起來，讓商圈自主性全面動起來，也將正確防疫觀念推廣給消費者。

黃偉哲也說，還是要呼籲市民朋友們，因為單靠政府的力量有限，人類幾千年歷史沒辦法消滅蚊子，但可以將重大孳生源清出來及家中可能躲蚊子的死角清出來，這些是比較有效的方法，光靠清潔人員和衛生局人員非常累看了也很不捨，對蚊子的戰爭是全民的戰爭，成蚊用化學防治的方式消滅，對於孑子幼蟲要用孳生源清除的方式來消滅。

疾管署副署長羅一鈞昨天南下視察安南區登革熱防治工作，並呼籲風災後一周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好居家戶內外環境巡檢，清除積水容器，減少病媒蚊孳生。安南區公所今天也動員志工製作4千個蚊蟲誘殺桶要放置在疫情最嚴峻的海佃、安富及幸福里等，也將擴大化學噴藥，從原本確診家戶的50公尺內噴藥，要擴大採區塊性噴藥，把疫情能控制下來。

台南市安南區長魏文貴（右）表示今天動員志工製作4千個蚊蟲誘殺桶。圖／讀者提供
台南市安南區長魏文貴（右）表示今天動員志工製作4千個蚊蟲誘殺桶。圖／讀者提供

疫情 蚊子 台南 登革熱 黃偉哲 羅一鈞

延伸閱讀

黃偉哲：取締酒駕及改善軟硬體 維護行的權利

南市登革熱大增275人破4千大關 8重症3人死亡

全台甫開學…友善校園需建立 黃偉哲呼籲杜絕校園暴力

影／台南登革熱逼近4000例 黃偉哲：颱風後轉換防疫模式

相關新聞

台84貫串山區到濱海 南市府計畫打造黃金公路旅遊三環線

台84線東西向快速道路串聯南市濱海到山區，沿線通過多個行政區及景點，台南市政府規劃打造公路山海線遊憩觀光，將整合雲嘉南濱...

爬牆虎10年長成網美綠屋 海葵颱風過後變穿「露肩裝」

台南市北區公園路有一戶透天民宅，外牆是一整片的爬牆虎綠牆，是知名的隱藏版打卡景點，在海葵颱風後，綠牆被吹翻形成斜肩的樣子...

這處公園髒亂點變景觀公園　還未開放就連連得獎獲國際肯定

雲林縣環境保護局改造髒亂點打造「西螺森活武樹園區」，甫完工尚未開放已連連獲獎，繼獲得2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設...

隆興閣掌門人廖昭堂獲客家貢獻獎最高榮譽 粉絲比他還開心

雲林縣隆興閣掌中劇團團長廖昭堂操偶數十載，曾率團2度入選國家扶植演藝團隊，也屢獲地方、全國大小獎項，說得一口流利台語的他...

台南首例圓環改造典範 歸仁圓環「還路於民」事故降35%

台南市政府交通局借鏡歐美現代圓環(Modern Roundabout)設計完成歸仁圓環交通動線改造工作，從行人能公平享有...

台南推台84線觀光廊帶 串聯濱海、西拉雅國家風景區

台南市府觀光旅遊局規劃台84線快速公路觀光遊憩廊帶，今天在麻豆區公所舉行地方說明會，初步將分3條環線系統推動，串聯雲嘉南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦