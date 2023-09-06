台南登革熱嚴峻...黃偉哲：這2周是關鍵 窮盡洪荒之力抗蚊

台南市昨天一口氣新增275例，累計本土病例為4064例，再創疫情以來單日新高，且根據疾病管制署研判，台南累計已4起死亡個案，市長黃偉哲今天上午在台南購物節記者會後受訪表示，在颱風及大雨過後易有蚊子聚集及下蛋產生孑子，這兩個禮拜是防疫關鍵期，疫情是向上或向下，呼籲全民共同努力，窮盡洪荒之力來對抗蚊子。

台南市購物節起跑，但業者表達憂心，擔心外地觀光客害怕不來，因幾年前台南登革熱疫情嚴峻，國華街等知名商店街因人來人往，為了防疫曾經封街，但影響商機，除業者要做好衛生條件要做好，政府在消毒外也要多做宣導，政府帶頭把業者集結動起來，讓商圈自主性全面動起來，也將正確防疫觀念推廣給消費者。

黃偉哲也說，還是要呼籲市民朋友們，因為單靠政府的力量有限，人類幾千年歷史沒辦法消滅蚊子，但可以將重大孳生源清出來及家中可能躲蚊子的死角清出來，這些是比較有效的方法，光靠清潔人員和衛生局人員非常累看了也很不捨，對蚊子的戰爭是全民的戰爭，成蚊用化學防治的方式消滅，對於孑子幼蟲要用孳生源清除的方式來消滅。

疾管署副署長羅一鈞昨天南下視察安南區登革熱防治工作，並呼籲風災後一周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好居家戶內外環境巡檢，清除積水容器，減少病媒蚊孳生。安南區公所今天也動員志工製作4千個蚊蟲誘殺桶要放置在疫情最嚴峻的海佃、安富及幸福里等，也將擴大化學噴藥，從原本確診家戶的50公尺內噴藥，要擴大採區塊性噴藥，把疫情能控制下來。