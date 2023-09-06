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黃偉哲：取締酒駕及改善軟硬體 維護行的權利

中央社／ 台南6日電

今年9月是交通安全月，台南市長黃偉哲今天表示，將從取締酒駕及改善軟硬體設施雙管齊下，維護人民行的基本權利。

黃偉哲今天在交通安全月「人本交通-停讓文化」暨交通安全教育體驗計畫記者會指出，台灣被批評是行人地獄，台南也常被批評交通事故率較高，呼籲市民遵守交通規則，尊重行人優先路權。

黃偉哲表示，採取雙管齊下策略改善軟硬體，今年底前將完成100個路口改善，包括行人專用時相、路口行人標線退縮等，且從國中小推動交通安全教育，盼讓交通安全觀念深植人心。

黃偉哲說，市府也將加強酒駕攔檢嚇阻，逐步降低事故發生率，讓市民安心安全。

台南市政府發布新聞稿指出，交通安全教育要從小扎根，維護學童交通安全更是重中之重，配合中央「人本交通-停讓文化」政策，投入學生通學安全軟硬體設施，爭取改善通學步道，全面推動交通安全課程及交通安全月宣導活動，從小培養學生良好用路習慣。

教育局表示，交通安全月活動期間，台南市配合中央政策，宣導「車輛慢看停、行人安全行」，希望各校落實課程執行、活動宣導、整合資源規劃戶外交通安全教育體驗課程，培養交通安全素養。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃偉哲 酒駕 記者會

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