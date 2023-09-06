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地震周期建物外牆磁磚安全急 嘉市審計室要求訂巡查警示機制

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市昨天傍晚5點30分5.5級強震，市區中正公園旁北榮街上有家麵店樓上，整片磁磚掉落，砸破遮雨棚。圖／聯合報資料照片
嘉市昨天傍晚5點30分5.5級強震，市區中正公園旁北榮街上有家麵店樓上，整片磁磚掉落，砸破遮雨棚。圖／聯合報資料照片

嘉義縣市昨天5級強震，讓民眾聞震色變，由於半個月內連4震，震央都在嘉義縣，氣象局及學者示警，未來2周還有可能發生餘震，昨天嘉義市有大樓外牆磁磚掉落，引發民眾公共安全關切，嘉義市審計室在議會報告，提醒建物公共安全檢查的重要，指嘉市尚未建立建物外牆磁磚安全巡查通報及警示機制。

嘉市昨天傍晚5點30分5.5級強震，市區中正園 旁北榮街上有家麵店樓上，整片磁磚掉落，砸破遮雨棚，當時進入用餐時間，所幸未砸傷人，老闆說，「921大地震磁磚都沒掉落，這次卻掉下！」

市府工務處說，已針對列管建物大樓，如垂楊路台酒大樓要求改善，台酒施工中，另指派同仁每月巡查列管建物，留意外牆磁磚安全管理，要求建物所有人、管委會注意，維護安全，建置轄內建築物外牆巡查通報機制，研議訂定相關規範，強化老舊建築物外牆安全管理。

審計室說，台灣永續發展目標（TSDGs）核心目標11揭示：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。」市府為確保公共安全，依建築法民國108至111年度期末，列管公寓大廈建築物外牆磁磚有安全疑慮應處理棟數，分別為8家、9家、8家、8家，合計33棟。

上述各該建築物長年未獲改善，潛存外牆磁磚剝落而致人傷或財損疑慮，尚未建立建築物外牆磁磚安全管理巡查通報及警示機制，無列管追蹤外牆磁磚掉落案件後續改善情形，允宜建置安全管理機制，保障民眾生命財產安全，要求檢討改善。

嘉市昨天傍晚5點30分5.5級強震，市區中正公園旁北榮街上有家麵店樓上，整片磁磚掉落，砸破遮雨棚。圖／聯合報資料照片
嘉市昨天傍晚5點30分5.5級強震，市區中正公園旁北榮街上有家麵店樓上，整片磁磚掉落，砸破遮雨棚。圖／聯合報資料照片

建築 嘉義 強震

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