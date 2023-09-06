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肇事熱點建置科技執法系統 嘉義市年底前新增3處地點曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警局2020年起3年設置9處科技執法系統，圖為中山路口科技執法系統。記者魯永明／攝影
嘉義市警局2020年起3年設置9處科技執法系統，圖為中山路口科技執法系統。記者魯永明／攝影

嘉義市警局2020年起3年設置9處科技執法系統，審計部嘉市審計室調查，近3年科技執法取締件數下跌，汽機車違規件數卻增加，十大車禍肇事熱點未建置科技執法系統，要警方檢視地點，強化管理。市警局爭取中央補助規畫，新增建置忠孝路與保建街口、文化路博愛路與興達路口，國華街與崇文街口等3處易肇事路口，預定年底前完工啟用。

市警局說，道安會報2020年1月每月擇定1處易肇事路口運用交通事故碰撞構圖，分析肇事風險熱區，由工程、執法、教育、宣導及監理等各組提改善方案，警方依分析結果針對易肇事違規行為，滾動規畫精準執法勤務，加強稽查易肇事違規行為，提升見警率防制交通事故。

專案結束後，部分路口易肇事違規行為有復發情形，為持續改善用路人不良駕駛習慣，防制交通事故，警方以交通事故碰撞構圖研析肇事因素，規畫科技執法：如未停讓行人、未依規定左或右轉彎等易肇事違規行為，其中9處路口1月建置啟用，分析1至7月事故發生數，與去年同期比較，事故發生減少10%。

針對易肇事路口：爭取交通部建置「忠孝路、保建街口（西側）」、「文化路、博愛路一段、興達路」，預定10月底完工；爭取警政署建置「忠孝路、保建街口（東側）」，年底前發包。今年度交通部另補助建置「國華街與崇文街口」（無號誌易肇事路口，10月底完工）；明年爭取中央建置「高鐵大道與埤竹路口」。

警察局長陳炯旭說，科技執法不以取締告發為目的，以提升行人路權，防制降低交通事故發生為主，2021年在火車站前2處路口全國首創建置汽機車不停讓行人科技執法，獲交通部道安會肯定，去年年擴增6 處行人易肇事路口，符合改善路口交通安全、提升行人路權，有效減少事故，營造全齡共享、世代宜居安全幸福城市。

科技執法 交通部 嘉義

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