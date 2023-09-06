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台南大益夜市 遭質疑車位不足

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南紡織購物中心對面的大益夜市申請案獲市府審查通過並公告1個月，不過市議會昨辦現勘，質疑夜市內停車位不夠、不應把附近公共設施車位當夜市車位，也要求再開說明會。業者表示，會要求攤商把車格讓給消費者；市府指出，公告結束後開會審查，相關缺失有確實改善才會給予設置許可。

大益夜市管理委員會解釋，攤位畫設513格，另有自設汽車停車格125格、機車格525格，還有附近平實公園地下停車場、東光停車場、後甲里停車場以及路邊汽車停車位有979格，應可滿足需求。

大益夜市位於東區平實段的國防部土地，為南市未來副都心，好的地段飆到每坪超過100萬元、附近新公寓大樓每坪已是5字頭，要設夜市贊成和反對者皆有。不少居民認為，會帶來交通、噪音、髒亂等問題。

議員蔡育輝、王家貞說，市長黃偉哲曾表示要打造此地為台南曼哈頓區，卻做夜市，未來土地要收回來就很難，也讓重劃區價值受影響；議員蔡淑惠質疑停車位不足，應有更好規畫；東光里長劉金幸、後甲里長王南寶則指出，停車位不足可能帶來許多問題，要求聽取里民的聲音。

大益業者回應，已要求攤商不能將車輛停在夜市汽車格位內，讓給消費者使用，汽車位不足時，機車格位有空間也可停汽車。

夜市 停車場 議員

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