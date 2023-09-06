台南沿海光電場 成竊賊提款機

台南市地面型光電截至今年申請案件數突破千件，不過沿海的光電場竟遭宵小覬覦，1月迄今發生約30件相關的電纜線竊案，北門區1處校園被偷走1公噸電纜線後賤賣。警方指出，以往台電電纜線及魚塭電線遭竊居多，光電場偏僻又較少監視系統或圍欄，成新目標；南市經發局籲，希望案場加強基本自主防盜管理。

一名光電業者說，往往都是纜線遭竊後壓降或沒電，系統顯示異常，派人現勘才發現，因此要找到竊賊並不容易，但近期或較大型的案場，大部分都加防盜設施，也會保險降低損失。

一名派出所警員分析，沿海的光電案場設置地點多半在人煙稀少處，距離主要幹道有一定距離，周邊並無裝監視器，有些更僅由遠端監控，而施工中案場聘請的人員非保全，警覺性不高，讓遭竊機率提高不少。

年初時佳里、七股地區有多處光電場纜線遭竊，廠商報案損失加總超過200萬元，讓警方相當頭疼。據了解，北門區一處校園風雨操場光電板工程，包商電纜線還來不及裝上，就被江姓犯嫌等3人整捆抱走，剝掉包覆材後，把銅線賣給回收商，最後得手2萬餘元；另有一件查獲時，王姓犯嫌承認沒錢買毒才鋌而走險，40萬的電纜線最後賣了萬餘元。

承辦過光電場竊案的員警說，地面型光電場高度大約比1個人稍高，行竊時不會像電線桿的電線有觸電風險，一停電也容易被發現，竊賊通常在深夜潛入，持工具把電纜線剪下帶走，再加工除去線材外皮，俗稱「剝皮」，再賣給回收業者，由於不是整捆電纜線，業者可辯稱不知來源，收購當下還能壓低價格，因此會有賤賣的情形。

一名刑警說，調查案件時更發現有些案場電纜線剛裝好，隔天馬上被偷，不免懷疑是內神通外鬼，近來還有知名能源廠商案場遭竊，驚動高層關心。