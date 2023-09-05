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南市前議長郭信良遭起訴 藍軍：郭被逼上梁山可能選立委

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市前議長郭信良遭起訴，市議員蔡育輝（見圖）質疑遭政治迫害。圖／蔡育輝提供
台南市前議長郭信良遭起訴，市議員蔡育輝（見圖）質疑遭政治迫害。圖／蔡育輝提供

台南地檢署今天以貪汙罪起訴南市前議長郭信良，市議會國民黨團書長蔡育輝說，司法面，郭信良重承諾站在民意這邊，卻被認為藉勢藉端，每位民代和官員都應引以為戒；政治面，鄉親痛批是選舉恩怨，「新潮流」想斷絕陳亭妃下屆選市長之路，新潮流若一意孤行，郭信良恐被逼上梁山選立委。

蔡育輝指出，台南鄉親仰頸期盼檢調肅貪，洗清台南是太陽光電黑金故鄉的汙名，結果等到的是檢察官選擇將蒐證1個多月，郭信良土地重劃案以索賄千萬的貪汙罪起訴，鄉親痛批這根本是選舉恩怨，政治迫害，但不可諱言，這給政治人物和行政官員上了一堂司法課，大家應引以為戒。

蔡育輝說，郭信良的起訴，若從政治面來分析，新潮流可能無法得意的笑，雖然表面上斷了郭信良回鍋選議長的機會，他的政治盟友陳亭妃下屆選市長，阻力可能不小，新潮流人選勝出的機會大增，但政治就如同棒球比賽不到九局下半，沒人敢保證結局。

蔡育輝表示，郭信良被起訴後，很多選民關心詢問，郭信良年初曾在新營第一選區掛看板，外界紛傳他準備選第一選區立委，若郭信良羈押期滿，有沒有可能披掛上陣，以他在地議員的角度觀察，現在代表民進黨選第一選區的賴惠員爭議不小，跟郭貞慧拼初選鬧得相當不愉快，選民認同度沒有以往這麼高，若郭信良真的被逼上梁山，難保不會披甲上戰場挑戰賴惠員，以郭信良的基層實力和無黨藍軍大團結，有機會險勝。

郭信良 台南

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