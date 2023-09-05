南市登革熱大增275人破4千大關 8重症3人死亡

台南市今天新增本土登革熱病例再破今年紀錄，有275人感染，累積4064，南市截至今日已累計8名登革熱重症個案，上周有3人過世，疫情已非嚴峻可形容。市長黃偉哲籲請市民有症狀切勿自行在家服藥，應盡速就醫以降低登革熱重症死亡風險。

台南市登革熱防治中心表示，今日275例分布狀況為東區74例，安南區47例，永康區40例，南區38例，北區26例，中西區14例，仁德區12例，關廟區9例，安平區6例，歸仁區及善化區各2例，安定區、佳里區、學甲區、將軍區及龍崎區各1例，年齡介於1歲至89歲。

疾病管制署研判，南市截至今日已累計8名登革熱重症個案，上周有3名病例於發病後0至7日內因病情急速惡化不幸過世，年齡介於67至80歲間的男性，都有慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病及癌症等。

黃偉哲提醒，雖然第一型登革病毒症狀不明顯，但台南市曾於民國99年流行第4型及104年流行第2型登革病毒，且今年其他縣市及境外移入病例也出現第2、3型登革病毒，請市民務必提高警覺加強自身防蚊措施，尤其是曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，須特別注意如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應立即就醫治療。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天再次南下視察南市安南區登革熱防治工作，並由安南區長魏文貴及登革熱防治中心主任蘇世斌陪同視察安南區勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險環境整頓情形，羅一鈞特別呼籲，風災後一周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好居家戶內外環境巡檢，清除積水容器，澈底落實「巡、倒、清、刷」，以減少病媒蚊孳生。