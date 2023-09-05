海葵越過卻不給力 曾文水庫降雨量未如預期

海葵是近年首次越過台灣第一大曾文水庫集水山區的「穿心颱」，不料降雨量卻未如預期，水利署統計過去3天水庫進水約1500萬立方公尺，今天到下午6點補水近300萬立方，遠不如預期卻也不無小補，與烏山頭水庫聯通儲水，南部尤其台南地區明年7月汛期前民生和農田灌溉用水已無虞。

不過為了防萬一，水利署目前的戰略是穩扎穩打，南區水資源局還是呼籲大家節約用水，隨時監控主要水庫水量，只要不影響安全能存多少水就存多少水。尤其曾文水庫沒下大雨就停止調節放水，雖然這一次颱風沒有帶來大雨，集水區這三天水量持續穩定上升。

南水局統計：9月2日到4日累積降雨量40.9mm，推估入流水量約1500萬立方公尺，今天到傍晚6點至少可再進水300萬立方。有效蓄水量4億1219萬立方，有效容量81.32%。只要午後繼續陣雨，大家可以不必太擔心未來一年嚴重缺水。不過天有不測風雲，南水局還是呼籲水資源盡量節約。

目前全台水庫在海葵灌注下幾乎喝飽，部分水庫甚至短暫洩洪，南化水庫連日蓄水100%、今天全天候持續放水溢流。翡翠水庫目前蓄水量2.8億噸、蓄水率84.7%，石門水庫也維持95.9%的蓄水率，大台北地區用水無虞。新竹寶山水庫原本滿庫，放水後維持97.8%。中部明德、德基、日月潭都維持9成的蓄水量。南部湖山、南化、蘭潭水庫全部滿庫，屏東牡丹水庫也有75.7%的蓄水率。