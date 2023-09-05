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半個月內嘉義4起極淺層地震 民眾憂梅山斷層大爆發前兆
嘉義今天下午5點半發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，震央位於嘉義縣政府東北方13.2公里（位於嘉義縣新港鄉），地震威力讓民眾嚇到奪門而出，連在車上也很有感覺，路上招牌狂搖，這次是嘉義縣新港、民雄最近半個月第4起極淺層地震，嘉義縣民眾人心惶惶，憂心是梅山斷層能量大爆發前的前兆？目前縣市尚未有災情傳出。
嘉義近半個月頻出現極淺層地震，傍晚5點半最大震度芮氏規模達5.5，地震當下國家警報大響，嘉義縣許多民眾驚嚇奪門而出。8月31日民雄中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，中央氣象局地震中心表示，此處確實已有20多年未有規模4左右以上地震，能量蓄積些微釋放反而是好的發展，民眾不必過度驚慌。
中央氣象局地震測報中心初步報告指出，9月5日下午五點半，規模5.5嘉義縣新港鄉深8公里嘉5-雲4南4彰4投3高3中3苗3澎2屏2花2東2竹2桃2宜1北1。本地震訊息為系統自動發布，提供應變參考，尚未人工確認。
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