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西港日本將軍廟遷建 感念二戰日軍飛行員護村英勇殉職

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市西港區曾文溪畔日本將軍、水流仙姑廟去年重建謝土，被外界逐漸淡忘的過往，再度引起外界關注。記者謝進盛／攝影
台南市西港區曾文溪畔日本將軍、水流仙姑廟去年重建謝土，被外界逐漸淡忘的過往，再度引起外界關注。記者謝進盛／攝影

台南市西港區曾文溪畔日本將軍廟，因道路拓寬去年遷建現址完成謝土，奉祀的大將軍及二將軍，正是二戰末期為保護庄民英勇殉職的飛行員杉浦茂峰及谷山利之，被外界逐漸淡忘的保衛鄉土過往，隨著小廟啟用，再度為外界感念。

該日本將軍廟位於西港區新復里溪埔曾文溪南畔堤防道路旁，民國58年由庄民祭拜迄今，約100公尺不遠處還有座「流姑仙娘」小祠，相關傳是日據大正年間有1小女孩神戴玉環搭渡筏過曾文溪遭擺渡者覬覦行搶不幸溺斃。

水利署第六河川局去年在當地辦理改善曾文溪排水相關工程，這兩座小廟因防汛道路拓寬面臨拆除，經溪埔寮安溪宮管理委員會請示神明獲准，各界籌措捐300多萬元在防汛道路旁闢建新廟，去年完成安座。

而該日本將軍廟奉祀的「大將軍」及「二將軍」也有其人；正是二戰期間殉職的飛行員杉浦茂峰及谷山利之。杉浦茂峰是日軍高雄航空隊零式戰機隊員，谷山利之是永康飛行隊實習生。

根據文史工作者許獻平調查，二戰末期美軍轟炸台灣，日據昭和19年（1944年）2月10日永康飛行隊第39期實習生正在做計時飛行訓練時，與美軍P47戰鬥機遭遇，有3架牟田口機遭擊落，谷山利之的牟田口機在原日本將軍廟南側約500公尺農田墜毀不幸罹難。

杉浦茂峰則是昭和19年10月12日駕駛零式戰鬥機與美軍戰鬥機在永康纏鬥最後戰死，遺體由高雄航空隊收留，骨灰1945年在日本茨城縣水戶市縣廳交給其父杉浦萬之助，並追贈為「飛行軍士長」。

溪埔寮安溪宮主委、新復里長黃國文說，為方便後人參拜，改建時將這兩座小廟集中一起，當年杉浦茂峰及谷山利之為保護百姓不畏懼戰死，戰後家人也多次從日本來台祭拜，也讓鄉親們重新認識這段在地歷史過往，也盼先靈在天庇佑。

飛行實習生谷山利之。記者謝進盛／攝影
飛行實習生谷山利之。記者謝進盛／攝影
西港區曾文溪畔日本將軍廟，奉祀的大將軍及二將軍神像，正是二戰末期為保護庄民英勇殉職的飛行員杉浦茂峰（中）及谷山利之（右一）。記者謝進盛／攝影
西港區曾文溪畔日本將軍廟，奉祀的大將軍及二將軍神像，正是二戰末期為保護庄民英勇殉職的飛行員杉浦茂峰（中）及谷山利之（右一）。記者謝進盛／攝影
二戰末期為保護庄民英勇殉職的飛行員杉浦茂峰。記者謝進盛／攝影
二戰末期為保護庄民英勇殉職的飛行員杉浦茂峰。記者謝進盛／攝影
台南市西港區曾文溪畔日本將軍、水流仙姑廟去年重建謝土，被外界逐漸淡忘的過往，再度引起外界關注。記者謝進盛／攝影
台南市西港區曾文溪畔日本將軍、水流仙姑廟去年重建謝土，被外界逐漸淡忘的過往，再度引起外界關注。記者謝進盛／攝影

日本 曾文 美軍

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