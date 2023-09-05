魚翅文旦比拚　雲林68位果農一爭高下

雲林縣斗六市是國內文旦產地之一，因農民不斷精進栽種技術，上市前精準分級，在市場上有魚翅文旦、精品文旦美譽，市公所今天舉辦文旦品質評鑑比賽，吸引68位農民參賽，評審表示，斗六文旦整體品質跟往年差不多，建議消費者選購文旦後，仍需放一至二周「辭水」再吃，更具風味。

斗六文旦今天舉辦品質評鑑，有68位農民參賽，評審團隊由嘉義大學呂明雄老師帶領4位教授且由園藝系主任張栢滄擔任評審長、農業部台南區農改場副研究員1名及農業部嘉義農試所助理研究員1名，共同評審，經過嚴密的抽籤、分組、外觀(包括果品外型清潔、形狀、大小、色澤及整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛等)、測試甜度到最後試吃，評估口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目評比。

評審長張栢滄說，今年參賽文旦甜度平均約11、12度，整體品質與往年差不多，因為要參加評鑑辭水不夠，預估再放1至2周風味會更好，民眾挑選文旦記得外型像御飯糰三角形、拿起來有點沉重感、下方扁平中間有點凹陷，這樣的文旦品質、風味俱佳。

斗六市長林聖爵表示，斗六市文旦種植面積約190公頃，總產量約4600公噸，由於柚農不斷精進栽種方式、適時調整，細心呵護栽培每一顆文旦，採品質分級制度，甚至甜度也做了分級，攜手建立全台最優質、最好吃的精品文旦，市公所將於9月9、10日在斗六膨鼠森林公園展售，並頒獎給評鑑得獎的農民。