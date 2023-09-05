雲基「限時烤肉攤」太香了 看病民眾圍觀驚呼還有這一招
據統計，國人十大癌症中，大腸癌已連續15年居冠，雲林基督教醫院在診間也發現許多患者愛吃紅肉或加工肉品，沒有自律的飲食喚起體內危險因子而罹癌，營養師林旻樺今天直接在院內擺起「烤肉攤」，教民眾用電烤盤結合地中海飲食，吃出健康新滋味。
「一家烤肉萬家香」儼然成了中秋節慶祝團圓的招牌活動，不少人會趁機「大口吃肉」滿足口腹之慾。雲林基督教醫院外科部主任葉丁嘉說，常見烤肉食材為牛、羊、豬等紅肉（未加工的哺乳動物肌肉），及香腸、熱狗、培根等紅肉加工品，食用2大類均可能增加罹患直腸癌等風險，建議攝取量控制在每周500公克以內。
林旻樺指出，國人特別會在秋節前後烤肉，且部分仍習慣使用木炭火烤，但這個行為會導致肉類產生已知或可疑的致癌物質，像是雜環芳香胺（HAAs）和多環芳烴；其中「2-氨基-1-甲基-6-苯基咪唑並吡啶（PhIP）」 是烹飪過程中常見的雜環芳香胺之一，具強效雌激素作用，有促進細胞增殖的潛力，甚至遷徙和入侵。
林旻樺今天在院內大廳擺滿一桌烤肉食材，她表示，魚、雞、豬等肉類是大眾肉類首選，追求健康飲食可優先吃魚、雞，減少紅肉攝取量，搭配全榖雜糧及橄欖油，加上彩椒、青花菜等蔬菜，調味改以大蒜與薄荷、迷迭香、歐芹等香草植物，不失美味也可同時降低吃進高熱量醬料，是地中海飲食具有抗炎作用的食物組合，有效對抗癌症發病率。
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