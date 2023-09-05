嘉義牡蠣減產5成 中秋節帶殼牡蠣恐缺貨

颱風接連侵襲嘉義沿海養殖牡蠣銳減，牡蠣被大浪拍打脫落流失，東石、布袋平均減產5成以上，中秋節帶殼牡蠣恐供不應求，價格也跟著水漲船高，帶殼牡蠣從每台斤60元漲至70至80元，去殼牡蠣每台斤也漲20元。蚵農盼天氣轉好、無風，讓牡蠣恢復肥度。

嘉義縣牡蠣養殖產銷協會表示，接連颱風影響牡蠣減產5成以上，帶殼牡蠣恐供不應求，甚至愈到中秋愈難買到，目前產地價從一斤60元漲到70至80元，2年老蚵喊到一斤100元，愈接近中秋節價格會更高更難買，蚵肉也從一斤160元至170元漲20元到180至190元。

嘉義區漁會理事長戴澤文說，颱風過境影響蚵仔大小及價格，去殼蚵肉漲至每台斤180元以上，平均較颱風前貴10至20元，且牡蠣尺寸較颱風前縮水，距離中秋節還有3個禮拜，蚵農盼好天氣快來，不要有太大的風，才能確保中秋烤肉熱潮前，牡蠣能恢復更大尺寸。

東石外傘頂洲蚵農李重慶表示，接連颱風侵襲產量已破減產5成以上，加上中颱海葵造成外海浮棚式牡蠣慘遭大浪拍打脫落流失，恰逢中秋佳節將至，加上10多間烤蚵業者需求量，帶殼牡蠣價格不僅水漲船高，量太少也恐怕難買到了。

縣府農業處統計，嘉義沿海牡蠣養殖，受杜蘇芮、海葵颱風影響，東石布袋沿海出現強風及海浪，2次颱風造成蚵棚流失、蚵粒脫落等災情，浮筏式蚵棚被害棚數5000棚，平均損害程度逾35%，平掛式蚵棚被害面積250公頃，平均受害程度20%，每年災害救助申請以1次為限。